Силы ПВО Украины 16 декабря сбили ряд российских ракет, фото: Андрей Небитов

https://racurs.ua/n177914-mesta-padeniya-sbityh-rossiyskih-raket-pokazala-policiya-kievschiny-foto.html

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На Київщині поліцейські виявили вісім місць падіння російських ракет, збитих в ході відбиття масштабної ракетної атаки 16 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, опублікувавши відповідні фотознімки.

Робота з пошуку уламків триває. Дякуємо нашим ППО за ефективну роботу, а громадянам — за своєчасне повідомлення до поліції про проліт ракет, — зазначив він.

Нєбитов додав, що під час повітряної тривоги поліція отримала від громадян 30 повідомлень про російські ракети.

Саме своєчасне реагування на повітряні об'єкти ворога допомагає протиповітряній обороні нищити зброю агресора! — наголошує очільник поліції Київщини.

За його словами, в результаті ракетної атаки 16 грудня на Київщині постраждали чотири людини, пошкоджено дев’ять приватних будинків. Також є пошкодження майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах.