Залужный стал "николайчиком" для сына пропавшего без вести воина

https://racurs.ua/n177945-zalujnyy-stal-nikolaychikom-dlya-syna-propavshego-bez-vesti-voina-foto.html

Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здійснив мрію сина зниклого безвісти українського військовослужбовця.

Про цей випадок розповіла мама хлопчика Олена Варфоломєєва з Черкас.

Хлопчик із Черкас на ім’я Іван написав листа до Святого Миколая й одним з його бажань була зустріч із Залужним.

Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, — віру. Віру в те, що можливо все! — написала у Фейсбук Варфоломєєва.

Залужний напередодні свят зустрівся із сином зниклого військового.