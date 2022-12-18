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Ракурс
Залужный стал "николайчиком" для сына пропавшего без вести воина

Залужный стал «николайчиком» для сына пропавшего без вести воина (ФОТО)

18 дек 2022, 18:17
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здійснив мрію сина зниклого безвісти українського військовослужбовця.





Про цей випадок розповіла мама хлопчика Олена Варфоломєєва з Черкас.

Залужний став "миколайчиком" для сина зниклого безвісти воїна

Хлопчик із Черкас на ім’я Іван написав листа до Святого Миколая й одним з його бажань була зустріч із Залужним.

Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, — віру. Віру в те, що можливо все! — написала у Фейсбук Варфоломєєва.

Залужний напередодні свят зустрівся із сином зниклого військового.

Залужний став "миколайчиком" для сина зниклого безвісти воїна

Залужний став "миколайчиком" для сина зниклого безвісти воїна

Источник: Ракурс


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