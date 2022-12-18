Батальоны уходят в ад - Спикер ВСУ о потерях россиян на востоке

https://racurs.ua/n177951-batalony-uhodyat-v-ad-spiker-vsu-o-poteryah-rossiyan-na-vostoke.html

Ракурс

Росіяни без успіху й далі намагаються прорвати українську оборону на східному напрямку.

Там найбільше зосередження ворога, де він намагається докладати всі зусилля, щоб прорвати нашу оборону, використовує всі засоби для цього ураження — артилерію, РСЗВ, танки, авіацію, проте, головне, йому не вдається прорвати нашу оборону, вийти в тил, вийти на оперативний простір і далі рухатися, далі окуповувати наш Донбас, — розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він сказав, що росіяни на східному фронті зазнають втрат у техніці та значних людських втрат. Загальна кількість втрат росіян на різних ділянках фронту становить близько 500 осіб.

У них щодоби, фактично, батальйон загиблих. Як колись радянський фільм був «Батальйони уходят в нєбо», от вони, напевне взяли його собі за мету, тільки вони в пекло ідуть, тому що плюс-мінус п’ятсот чоловік за добу — це неймовірні втрати для сучасної армії, я навіть не пригадаю, де останній раз, крім Другої світової війни, такі втрати були, — підкреслив він.

«Ракурс» повідомляв, що ворог намагається відновити втрачене становище на Лиманському напрямі.