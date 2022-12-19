ВСУ уничтожили уже почти 99 тыс. оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177961-poteri-rossii-v-voyne-priblijautsya-k-99-tys-okkupantov-infografika.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 99 тис. осіб.

За минулу добу, 18 грудня, були знищені 520 ворожих солдатів, один танк, шість бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, одна система ППО, 13 машин та вісім безпілотників. Про це 19 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 98 тис. 800 (+520) осіб ліквідовано

танків — 2 тис. 988 (+1) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 969 (+6) од,

артилерійських систем — 1 тис. 953 (+5) од,

РСЗВ — 410 (+0) од,

засоби ППО — 212 (+1) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 657 (+8),

крилаті ракети — 653 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 592 (+13) од,

спеціальна техніка — 175 (+1).

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня українські Повітряні сили спільно з іншими складовими Сил оборони знищили 30 «шахедів» російських окупантів. Загалом окупанти випустили по Україні 35 дронів.