Последствия российских ударов по Киеву и области показали на фото. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n177962-posledstviya-rossiyskih-udarov-po-kievu-i-oblasti-pokazali-na-foto.html

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Критична інфраструктура Київської області була пошкоджена внаслідок російської атаки дронів на регіон, яка відбулася 19 грудня.

Крім того, на території області пошкоджено приватні житлові будинки. За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). На місцях вибухів працюють прокурори, слідчі та експерти.

Тим часом рятувальники опублікували в мережі фото наслідків обстрілів у Київській області.

Нічна атака на столицю та Київську область. Підрозділи на місцях. Працюємо та ліквідовуємо наслідки. Ось так росіяни привітали наших дітей зі святом, — зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, Київ та Київська область вночі витримали кілька хвиль атак російських безпілотників. У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 ворожих БПЛА іранського виробництва. Сили ППО знищили біля 15.