В беларусь летит правительственный самолет россии, оснащенный спецсвязью

https://racurs.ua/n177980-v-belarus-letit-pravitelstvennyy-samolet-rossii-osnaschennyy-specsvyazu.html

Ракурс

До білорусі летить урядовий літак російської федерації, оснащений спецзв’язком.

Борт Ту-214SUS SLO «росія» з бортовим номером RA-64524 заходить в національний аеропорт «Мінськ», повідомив Motollco.by.

Це літак спеціального призначення, який оснащений перехоплювачем зв’язку та спеціальними технічними засобами, що дозволяють зв’язатися з будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

Нагадаємо, 19 грудня до Мінська прилетів президент рф зі свитою. Очікується, що путін хоче отримати згоду свого колеги — диктатора лукашенка — на активіншу участ у війні проти України. З путіним прилетіли міністри оборони та закордонних справ шойгу і лавров.