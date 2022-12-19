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Ракурс
До білорусі летить урядовий літак рф, оснащений спецзв'язком

До білорусі летить урядовий літак рф, оснащений спецзв’язком

19 гру 2022, 18:17
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До білорусі летить урядовий літак російської федерації, оснащений спецзв’язком.





Борт Ту-214SUS SLO «росія» з бортовим номером RA-64524 заходить в національний аеропорт «Мінськ», повідомив Motollco.by.

Це літак спеціального призначення, який оснащений перехоплювачем зв’язку та спеціальними технічними засобами, що дозволяють зв’язатися з будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

Нагадаємо, 19 грудня до Мінська прилетів президент рф зі свитою. Очікується, що путін хоче отримати згоду свого колеги — диктатора лукашенка — на активіншу участ у війні проти України. З путіним прилетіли міністри оборони та закордонних справ шойгу і лавров.

Джерело: Ракурс


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