ЕС согласовал потолок цен на российский газ

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Країни Європейського Союзу домовилися про стелю цін на природний газ. Міністри енергетики країн Євросоюзу у понеділок, 19 грудня, обумовили умови запровадження цінових обмежень на «блакитне паливо».

Його запровадять з 15 лютого у разі досягнення цінової позначки 180 євро за МВт-год.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter, а також уряд Польщі.

Ми домовилися про граничні ціни на газ. Таким чином, було досягнуто дуже важливої угоди, яка забезпечить доступну енергію для європейських домогосподарств та підприємств, — написав Фіала у соцмережі.

Такому рішенню передували кілька тижнів напружених переговорів, оскільки думки про те, як краще подолати енергетичну кризу в Європі, розділилися.

Дві попередні екстрені наради не привели до успіху, хоча керівники країн ЄС підштовхували своїх міністрів енергетики до якнайшвидшого ухвалення рішення.

За словами єврочиновників, Німеччина, чий газовий ринок є найбільшим у Європі, а також низка інших країн скептично ставилися до нової міри, однак у результаті переважили голоси інших країн, які готові до компромісу.

Ніхто в Німеччині не проти низьких цін на газ, але ми знаємо, що потрібно бути дуже обережними, щоб із кращих спонукань не завдати зла, — заявив напередодні засідання, яке проходило під головуванням Чехії, міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек.

У ЄС також погодилися з тим, що обмеження цін на газ спочатку не застосовуватиметься до позабіржових угод.

Ухвалене обмеження значно нижче, ніж попередня пропозиція Європейської комісії, яка не змогла б запобігти різким стрибкам, що спостерігалися в регіоні на початку цього року, коли росія обмежила постачання газу через війну в Україні.

Раніше дев’ять країн Євросоюзу, серед яких Угорщина, Німеччина, Нідерланди та Австрія, висловилися проти запровадження цінової стелі. Їхні представники побоювалися, що обмеження може призвести до перебоїв із постачанням газу до Європи, втім більшість країн ЄС підтримали цей захід.

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