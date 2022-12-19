лукашенко и путин подытожили встречу - заявления и договоренности бункерного деда и картофельного фюрера

https://racurs.ua/n177988-lukashenko-i-puti-podytojili-vstrechu-zayavleniya-i-dogovorennosti-bunkernogo-deda.html

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У Мінську 19 грудня відбулися перемовини між президентом росії волоидмиром путіним та лідером білорусі олександром лукашенком.

путін заявив, що переговори пройшли «дуже результативно», а лукашенко сказав: «думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію».

Заяви бункерного діда та картопляного фюрера

У своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні.

путін говорив про економіку, зростання товарообігу, робочі місця, заробітні плати і т. п.

лукашенко заявив, що люди оцінять їхні з путіним розмови.

Ми обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію, — цитує картопляного фюрера офіційне білоруське держагентство «Бєлта».

Ось що сказали за підсумками переговорів їх учасники, а також російський посол у Мінську:

Ми підбили підсумок нашої роботи в широкому сенсі, обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Далі буде легше. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут прийняли, та стратегію, — заявив лукашенко.

Мені здається, що сьогоднішня зустріч була дуже результативною, — путін. Будівництво Союзної держави зараз йде посиленими темпами. Це спілка двох суверенних держав. У цьому напрямку ми йдемо. Ми були і залишаємось братами", — посол рф у білорусі борис гризлов.

Про що домовилися

росія та білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань, займатися створенням нової військової техніки.

росія передала Білорусі комплекси С-400 та «Іскандери» — вони вже поставлені на бойове чергування.

За словами путіна, Москва і Мінськ узгодили всі основні параметри в енергетиці, «у тому числі чутливі».

путін підтвердив плани щодо польоту білоруського космонавта у 2023 році. У цьому сенсі найближчими днями поїде у центр підготовки космонавтів у росії. Це станеться перед неформальним самітом СНД у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 19 грудня президент рф прилетів до Мінська з офіційним візитом. путін не відвідував білорусь понад 3,5 роки.