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лукашенко і путін підсумували зустріч - заявили про «результативність» переговорів
лукашенко і путін підсумували зустріч — заяви і домовленості бункерного діда та картопляного фюрераhttps://racurs.ua/ua/n177988-lukashenko-i-putin-pidsumuvaly-zustrich-zayavy-i-domovlenosti-bunkernogo-dida-ta-kartoplyanogo.htmlРакурс
У Мінську 19 грудня відбулися перемовини між президентом росії волоидмиром путіним та лідером білорусі олександром лукашенком.
путін заявив, що переговори пройшли «дуже результативно», а лукашенко сказав: «думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію».
Заяви бункерного діда та картопляного фюрера
У своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні.
путін говорив про економіку, зростання товарообігу, робочі місця, заробітні плати і т. п.
лукашенко заявив, що люди оцінять їхні з путіним розмови.
Ми обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію, — цитує картопляного фюрера офіційне білоруське держагентство «Бєлта».
Ось що сказали за підсумками переговорів їх учасники, а також російський посол у Мінську:
Ми підбили підсумок нашої роботи в широкому сенсі, обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Далі буде легше. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут прийняли, та стратегію, — заявив лукашенко.
Мені здається, що сьогоднішня зустріч була дуже результативною, — путін.
Будівництво Союзної держави зараз йде посиленими темпами. Це спілка двох суверенних держав. У цьому напрямку ми йдемо. Ми були і залишаємось братами", — посол рф у білорусі борис гризлов.
Про що домовилися
росія та білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань, займатися створенням нової військової техніки.
росія передала Білорусі комплекси С-400 та «Іскандери» — вони вже поставлені на бойове чергування.
За словами путіна, Москва і Мінськ узгодили всі основні параметри в енергетиці, «у тому числі чутливі».
путін підтвердив плани щодо польоту білоруського космонавта у 2023 році. У цьому сенсі найближчими днями поїде у центр підготовки космонавтів у росії. Це станеться перед неформальним самітом СНД у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, 19 грудня президент рф прилетів до Мінська з офіційним візитом. путін не відвідував білорусь понад 3,5 роки.
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