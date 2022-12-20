США обвинили ООН в нежелании расследовать использование рф иранских дронов

https://racurs.ua/n177994-ssha-obvinili-oon-v-nejelanii-rassledovat-ispolzovanie-rf-iranskih-dronov.html

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США звинуватили генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша у тому, що він піддався тиску росії й не направив до України офіційних осіб для перевірки використання країною-терористкою іранських безпілотників.

Як пише видання Reuters, США, Велика Британія, Франція, Німеччина і Україна заявляють, що постачання рф безпілотників виробництва Ірану порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном.

19 грудня, виступаючи на засіданні Радбезу, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання москвою наданих Тегераном дронів.

Ми шкодуємо, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення. Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування, — вказав Вуд.

Нагадаємо, офіційний Тегеран заперечує використання росією у війні проти України безпілотників іранського походження.