Конгресс США хочет выделить 45 млрд долларов помощи Украине и НАТО – Reuters

https://racurs.ua/n177999-kongress-ssha-hochet-vydelit-45-mlrd-dollarov-pomoschi-ukraine-i-nato-reuters.html

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У Конгресі США представили законопроект про фінансування американського уряду на суму 1,7 трлн дол., що передбачає майже 45 млрд дол. додаткової надзвичайної допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Про це пише видання Reuters. Проект закону передбачає більші державні витрати США, аніж торік, коли на ці потреби виділили 1,5 трлн дол. Лідери Сенату та Палати представників націлені на ухвалення законопроекту та направлення його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перебоїв в роботі уряду.

Впродовж кількох місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей потрібно направити на військові та невійськові програми. Виділені 44,9 млрд дол. на допомогу Україні та союзникам по НАТО йтимуть додатково до рекордного військового бюджету США у 858 млрд дол.

Нагадаємо, 16 грудня Сенат затвердив оборонний бюджет США, у який заклали 800 млн дол. для України на наступний рік.