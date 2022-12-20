Польша 21 декабря выключит праздничное освещение в знак поддержки Украины

https://racurs.ua/n178008-polsha-21-dekabrya-vykluchit-prazdnichnoe-osveschenie-v-znak-podderjki-ukrainy.html

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Польща 21 грудня на годину вимкне святкове освітлення на знак підтримки українців, які страждають через відсутність електропостачання, внаслідок російських ракетних обстрілів.

До такого заходу долучилися низка міст та сіл Польщі. Там з 20.00 за місцевим часом планують вимкнути святкове освітлення на знак солідарності з Україною в рамках всесвітньої акції Lights for Ukraine (Світло для України).

Наші брати в Україні проводитимуть свята у темряві, холоді і часто — без води. Відтак пропоную провести годину для України. Йдеться про те, щоб 21 грудня, у найтемніший день року, о 20.00 в усіх містах на одну годину вимкнути всю святкову ілюмінацію і таким чином згадати про тих, хто не матиме світла у ці свята, — наголосила віце-маршалок Сейму Польщі Габріела Моравська-Станецька.

Вона нагадала, що до акції солідарності з Україною Lights for Ukraine вже долучилися міста у Великій Британії, Чехії, Німеччині.

Наприклад, влада Кракова на знак солідарності з Україною вирішила упродовж 12-ти днів на одну хвилину вимикати світло у найбільш знакових туристичних місцях центру міста.