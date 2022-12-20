В россии будут сажать и штрафовать за карты, где оккупированные регионы Украины не обозначены территорией рф

https://racurs.ua/n178017-v-rossii-budut-sajat-i-shtrafovat-za-karty-gde-okkupirovannye-regiony-ukrainy-ne-oboznacheny.html

Ракурс

У росії будуть саджати та штрафувати за мапи, де окуповані регіони України не позначені територією рф.

Держдума в першому читанні ухвалила законопроект про штрафи за розповсюдження мап, які «заперечують територіальну цілісність росії». Самі такі мапи будуть віднесені до екстремістських матеріалів.

У разі результативного прийняття закону за розповсюдження мап, на яких анексовані українські регіони не показані як частина рф, громадяни можуть бути арештовані на строк до 15 діб, а юридичні особи — оштрафовані на суму до 1 млн російських рублів (приблизно 14,2 тис. дол.).

Депутати Держдуми у першому читанні ухвалили поправки до закону «Про протидію екстремістській діяльності».

У поясненні до законопроекту стверджується, що в росії «почастішали випадки поширення друковано-буклетної та картографічної продукції, на якій ті чи інші частини території рф (наприклад, Крим, південні Курили та ін.) наочно віднесені до територій інших держав».

На росії вважають, що такі «інформаційні акції є прихованою формою пропаганди, що проводиться, як правило, з-за кордону, з метою формування у російської та світової громадськості спотворених уявлень про державний кордон росії, виправдання територіальних претензій суміжних держав до нашої країни, підрив суверенітету та національної цілісності рф».

Як зауважило видання «Агентство», навіть на сайті Кремля карта росії показується без анексованих наприкінці вересня регіонів.

Досі не дуже зрозуміло, де саме, на думку влади росії, проходить державний кордон країни. Так, столиця Запорізької області, місто Запоріжжя, ніколи не було під російським контролем, і там навіть не проводився так званий референдум про вступ до складу росії.

10 листопада московити ганебно утекли з Херсона. У російських законах про прийняття окупованих українських територій до складу росії було зазначено, що Запорізька та Херсонська область входять у межі областей на момент приєднання. Але не уточнюється, чи йдеться про території, які контролює росія чи про ті, де пролягають кордони, встановлені Україною.