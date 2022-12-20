Больше ПВО и САУ пообещал Украине Макрон в начале 2023 года

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Ракурс

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні системи ППО та самохідні артилерійські установки Caesar на початку 2023 року.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale, а заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar.

Частина цих САУ були спочатку виготовлені на замовлення для Данії.

Точну кількість систем для України я поки що назвати не готовий. Це залежить від подальших переговорів з Копенгагеном, — зауважив президент Франції Емманюель Макрон у телевізійному інтерв’ю.

Франція доставила Україні обіцяні зенітно-ракетні комплекси та інші озброєння, а на початку наступного року надішле Києву нову партію, зокрема, йдеться і зенітно-ракетні комплекси «Кроталь» (Crotale) та додаткове обладнання.

Макрон розмовляв з журналістами телеканалів TF1 та LCI на борту французького авіаносця «Шарль де Голль», що знаходиться біля берегів Єгипту. Розмова відбулася за день до його візиту до Йорданії, де Макрон візьме участь у регіональному саміті.

Разом з міністром оборони [Себастьєном Лекорнем] ми працюємо над тим, щоб у першому кварталі 2023 року доставити в Україну необхідні нові озброєння та боєприпаси для того, щоб українці могли захищатися від обстрілів, — зазначив Макрон.

Заплановані поставки міститимуть нові самохідні артилерійські установки «Цезар» (Caesar), проте Макрон не уточнив обсяги поставок.

За його словами, точна кількість САУ залежатиме від результатів переговорів із Данією, яка замовила у Франції цю установку і може погодитися передати принаймні частину з них Києву.

Раніше «Ракурс» писав, що міністр оборони Олексій Резніков розповів: у 2023 році військова допомога Україні надходитиме щомісяця, оскільки на наступний рік укладено багато контрактів на постачання необхідної зброї та амуніції.