Зеленский подтвердил свой визит в США на встречу с Байденом

Владимир Зеленский и Кристина Квин, фото: ZelenskyyUa

https://racurs.ua/n178026-zelenskiy-podtverdil-svoy-vizit-v-ssha-na-vstrechu-s-baydenom.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вирушив до США, де у нього запланована зустріч з американським колегою Джо Байденом.

Про це сьогодні, 21 грудня, вранці Зеленський повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

Також Зеленський планує виступити у Конгресі США та провести низку двосторонніх зустрічей.

Це перша закордонна поїздка Зеленського за час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше про візит Зеленського до США повідомляли американські ЗМІ.

Так, за інформацією джерела в адміністрації американського президента CNN, Байден вперше обговорив перспективу візиту Зеленського до Вашингтона під час телефонної розмови 11 грудня.

Тиждень тому було надіслано офіційне запрошення, яке Зеленський прийняв, розпочавши спільні консультації щодо параметрів безпеки ризикованої та дуже секретної поїздки, — зазначає видання.

Очікується, що Байден після зустрічі із Зеленським підтвердить, що США будуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно» та оголосить про новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть системи ППО Patriot.

Джерело: Володимир Зеленський, CNN