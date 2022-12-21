Беларусь ограничила доступ к трем приграничным с Украиной районам

Беларусь ограничила доступ к трем районам Гомельской области, фото: Андрей Смолий

https://racurs.ua/n178032-belarus-ogranichila-dostup-k-trem-prigranichnym-s-ukrainoy-rayonam.html

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У білорусі режим самопроголошеного президента олександра лукашенка запровадив «тимчасове обмеження» на в’їзд у прикордонну смугу трьох районів Гомельської області, розташованих поруч із Київщиною та Чернігівщиною — Лоєвського, Брагинського та Хойникського.

Про це повідомляє білоруське агентство «БелТА».

Зазначається, що ці обмеження не розповсюджуються на місцевих жителів, осіб, які прямують до місць роботи чи до близьких родичів.

Нагадаємо, за інформацією проекту «Белорускі Гаюн», який відстежує переміщення військових сил у білорусі, російські загарбники почали перевозити техніку та свій особовий склад ближче до кордону з Україною.

Джерело: БелТА