Рашисты готовятся проводить провокации на границе Украины и беларуси, фото: БелТА

https://racurs.ua/n178036-vagnerovcy-gotovyat-provokacii-na-ukraino-belaruskoy-granice-cns.html

Ракурс

Найманці приватної військової компанії (ПВК) «Ліга» (входить до складу відомої російської ПВК «Вагнер») готуються влаштувати провокації на кордоні України та білорусі.

Для цього вони вже прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район Гомельської області білорусі). Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

Зазначається, що для виконання провокацій найманці розділені на дві групи (80−90 осіб). В їхньому розпорядженні є легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Також групи найманців посилені інженерними підрозділами.

Водночас режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка запровадив тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ, — наголошують у ЦНС.

Так, за інформацією ЦНС, отриманою від білоруського підпілля, згадані найманці ПВК «Ліга» прибули до Мінська ще 20 вересня, а 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де вони розмістилися, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зауважимо, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначаються, що завдяки таким провокаціям рашисти планують втягнути у війну проти Україні додаткові сили.