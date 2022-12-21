Агентки СБУ. Фото:

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Українські шпигунки першокласно виконують завдання в тилу російського ворога.

Деякі з агенток пройшли через пластичну хірургію та зміну анкетних даних, але продовжують виконувати поставлені завдання. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв’ю «1+1».

Це просто вищий пілотаж, повірте. Це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Після нашої перемоги, я впевнений, окремі сюжети можуть стати екранізовані у блокбастерах, — зазначив він.

Малюк наголосив, що за роботу з контррозвідувальними заходами в тилу ворога цим агенткам «за життя потрібно пам’ятники ставити». Прізвищ героїнь він не став називати.

За словами очільника спецслужби, в Україні є дуже багато патріотично налаштованих людей, які вміють, можуть та виконують агентурні завдання.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк заявляв, що українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою з боку Служби безпеки України, а деякі ходять на допити. А у разі необхідності ці особи теж змушені будуть брати до рук зброю та захищати Україну.

Джерело: «1+1»