Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: interfax.com.ua

https://racurs.ua/ua/n178040-ukrayinski-oligarhy-znahodyatsya-pid-pidvyschenou-uvagou-sbu-maluk.html

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Олігархи України зараз знаходяться під підвищеною увагою з боку Служби безпеки України.

Окремі з цих олігархів вже ходять на допити. А у разі необхідності цим особам теж доведеться брати до рук зброю та захищати Україну. Про це очільник української спецслужби Василь Малюк заявив в інтерв’ю «1+1».

Українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності їм теж доведеться брати до рук зброю і ставати в окопі пліч-о-пліч. Бо вони такі ж громадяни, як і всі. Окрім святого права захищати землю, це святий обов’язок кожного чоловіка, — зазначив він.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила законопроект про деолігархізацію у вересні 2021 року. А 29 червня минулого року президент України Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила РНБО.

Нагадаємо, 4 жовтня український бізнесмен Ігор Коломойський побував у київському офісі Національного антикорупційного бюро України. Туди він прибув у супроводі з кортежем.

Джерело: «1+1»