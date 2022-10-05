Коломойський відвідав НАБУ - кортежем і з супроводом

https://racurs.ua/ua/n175436-kolomoyskyy-vidvidav-nabu-z-kortejem-i-suprovodom.html

Ракурс

Ігор Коломойський у вівторок, 4 жовтня, прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Олігарх приїхав кортежем із супроводом, пише Bihus.Info.

Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, цього дня у нього мав відбутися його допит.

У середині вересня 2022 року детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Коломойського в Буковелі. Про це писало «Дзеркало тижня». Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам «Укрнафти». Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.