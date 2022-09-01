Україна конфіскувала активи олігарха, який озброював російську армію

https://racurs.ua/ua/n174317-ukrayina-konfiskuvala-aktyvy-oligarha-yakyy-ozbrouvav-rosiysku-armiu.html

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Україна конфіскувала активи засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) конфіскував майно голови ради директорів корпорації АФК «Система» Володимира Євтушенкова.

1 вересня колегія суддів ВАКС повністю задовольнила позовні вимоги Мін’юсту і прийняла рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина, на якого указом президента України накладено санкції, — повідомив суд.

Український Центр протидії корупції уточнює, що йдеться саме про Володимира Євтушенкова і це перше подібне рішення щодо великих російських бізнесменів. У нього конфісковано 17 об'єктів нерухомості загальною площею понад 100 тис. кв. м, а також частки у п’яти українських підприємствах.

Виносячи рішення, суд взяв до уваги, що підконтрольні Євтушенкову російські компанії випускають дрони та станції радіолокації, які використовуються на війні проти України.

В дохід держави стягнуто наступне:

Євтушенков був головою ради директорів інвестиційної компанії АФК «Система», але після запровадження проти нього санкцій поішов з цієї посади.

Водночас він є власником 49,2% акцій холдингу АФК «Система». До нього входять контрольний пакет МТС, мережі клінік «Медсі», лісопромислова Segezha Group, фармацевтична компанія «Біннофарм», а також інтернет-магазин OZON (33%).

За участю компанії створена російська телекомунікаційна галузь, вона зробила внесок у розвиток російських космічних технологій та супутникових систем, мікроелектроніки.

Компанія «Біннофарм» — одна із найбільших виробників російської буцімто вакцини від коронавірусу «Супутник V».

У Центрі протидії корупції 8 серпня нарікали, що українська влада не подала ЖОДНОЇ заяви до суду про стягнення активів росіян в Україні.