путин вне закона — Зеленский и Байден дали совместную пресс-конференцию в Белом доме

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Ракурс

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні у центрі уваги всього світу цими днями.

На спільній прес-конференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі та президента України запитали, який меседж він хотів би передати путіну.

Яке повідомлення після того, як він отруїв наше мирне, спокійне життя? І бачить… що після України він може піти далі, де раніше був потужний Радянський Союз. Навіщо людині з хворобливим ставленням до миру, абсолютно неадекватним… навіщо йому надсилати меседжи.

Він повинен бути сьогодні зацікавлений, щоб світ звернув на нього увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він має бути зацікавлений у тому, щоб зберегти хоч щось із культури та історії свого народу, своєї держави, — сказав Зеленський.

Український президент сказав, що Україна і США вийшли на рівень реального союзництва.

Україна та Сполучені Штати Америки за час від початку повномасштабного вторгнення росії вийшли на новий етап відносин — рівень реального союзництва, — повідомив журналістам український лідер.

Президент вважає справедливим миром у розв’язаній росією війні відсутність компромісів щодо територіальної цілісності й суверенітету України, але переконаний, що жоден мир не буде справедливим для батьків, які втратили через російську агресію своїх дітей.

Зеленський сказав, що має чітке розуміння, яким чином будуть посилені оборонні спроможності України найближчими місяцями, а надання системи ППО Patriot є важливим кроком у створенні повітряного щита над Україною.

Головне питання на всіх моїх переговорах сьогодні — це зміцнення України, це наступний рік і наш рух до перемоги у війні за незалежність. І я дякую пану президенту Байдену за щиру підтримку й розуміння України, зокрема за його особисті зусилля, надзвичайно цілеспрямовані мудрі кроки, які об'єднують світову спільноту. За 300 днів цієї війни ми розпочали новий етап у відносинах України та США. Ми вийшли на рівень союзництва, яке на сто відсотків наповнене реальним змістом.

Що сказав Байден

Глава Білого дому наголосив, що путін прорахувався, розпочинаючи війну і сподіваючись зламати єдність Заходу та НАТО.

Україна відкрита для справедливого миру, але рф не має наміру припиняти війну. Україна демонструє відкритість до досягнення справедливого миру, тоді як путін не має жодного наміру припиняти війну, — вважає президент США.

Байден переконаний, що війна України та росії не обійдеться без переговорів з путіним.

Вся політика — персональна, вона про те, щоби дивитися в очі. Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог, — заявив президент США.

Та попри готовність до діалогу з путіним, Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні.

Ми поділяємо [з Володимиром Зеленським] одне й те саме бачення. Вільна, незалежна, безпечна та процвітаюча Україна — ось бачення (справедливого світу). Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми продовжуватимемо допомагати Україні досягати успіхів на полі бою. Вона може досягти успіху на полі бою з нашою допомогою та допомогою наших союзників, — сказав журналістам Байден.

Американський лідер наголосив, що США та союзники продовжать допомагати Україні.

І в день, коли президент Зеленський готовий говорити з росіянами, він зможе досягти успіху, бо до того переможе на полі бою. Я не думаю, що нам варто недооцінювати вплив, який ця війна чинить на Росію та на російські втрати. Ви бачили, як два дні тому Путін сказав, що вона йде набагато складніше, ніж він припускав. Він думав, що зможе розділити НАТО, розділити Захід, розділити Альянс, він думав, що український народ — навіть російськомовні жителі країни — зустрічатимуть його з розкритими обіймами. Він помилявся, помилявся та помилявся. І він продовжує помилятися. Як тільки він зрозуміє, що не зможе перемогти у війні, це буде часом, коли президент [Зеленський] вирішуватиме, як він хоче зупинити цю війну, — наголосив американський президент.

Байден заявив, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення й у 2023 році.