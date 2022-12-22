Генштаб ВСУ заявил, что потери российских войск в Украине превысили 100 тыс. человек

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Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 грудня оголосив, що російські війська з початку вторгнення втратили 100 тис. осіб, три тисячі танків та приблизно шість тисяч одиниць іншої бронетехніки.

Формулювання, яке Генштаб ЗСУ вживає у своєму зведенні у фейсбуці, передбачає, що може йтися як про вбитих, так і про вбитих і тих, хто отримав важкі поранення, що не дозволяють продовжити службу.

За даними на 9 грудня, «Російська служба Бі-бі-сі», «Медіазона» та російські волонтери за відкритими джерелами підтвердили загибель 10 тис. 2 російських військовослужбовців в Україні.

Як українська, так і російська сторона регулярно повідомляють дані про втрати противника, але дуже рідко публікують відомості про свої. Так, міністр оборони рф сергій шойгу останній зараз говорив про російські втрати у вересні. Тоді Шойгу заявив, що з початку війни в Україні загинуло 5 тис. 937 російських військових.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на початку листопада заявив, що втрати російських військ убитими та пораненими перевищують 100 тис. людей. Він вважає, що українська сторона зазнала аналогічних втрат.

Наприкінці грудня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн записала відеозвернення, в якому стверджувалося, що з початку російського вторгнення в Україні загинуло 100 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Ця заява викликала різку критику з українського боку. Відеозвернення було відкориговано, а прес-служба фон дер Ляйєн заявила, що сталася помилка і йдеться про отримані зі сторонніх джерел дані про втрати української армії, тобто і про загиблих, і про тяжко поранених. В офісі президента України пізніше повідомили, що з початку війни загинуло від 10 до 13 тис. українських військовослужбовців.