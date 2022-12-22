Байден ответил на вопрос о поставках ATACMS в Украину - Этот парень (Зеленский) не против

https://racurs.ua/n178060-bayden-otvetil-na-vopros-o-postavkah-atacms-v-ukrainu-etot-paren-zelenskiy-ne-protiv.html

Ракурс

Про можливе постачання Україні далекобійної зброї, у тому числі ракет ATACMS, запитали президента США Джозефа Байдена на прес-конференції після переговорів із президентом України.

Байден уникнув прямої відповіді. Він нагадав, що «до російського вторгнення США виділяли величезний обсяг підтримки у сфері безпеки».

Ми надали Україні те, щоб їй було необхідно, щоб обороняти себе. Понад 20 млрд. було виділено на оборонну допомогу. Зараз було виділено 2,5 млрд. додатково. Зараз ми працюємо з партнерами, щоб розвинути можливості у чотирьох напрямках — ППО, ми представили сотні артилерійських систем, ми працюємо над постачанням танків та броньованої техніки та поставили понад 200 тис., — сказав президент США.

Байден пожартував у відповідь на питання, чи дадуть США Україні ATACMS.

На питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти росію, Байден сказав:

Цей хлопець скаже — так", вказуючи на ЗеленськогоЗараз дуже важливо, зазначив Байден, «щоб залишався союз на підтримку України. Зараз ми надаєм отаку підтримку, щоб вона не привела до розділів та проблем у ЄС та НАТО. Ми надаємо те, що допомагає на полі бою.

Тим часом генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим до кінця серпня 2023 року

На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

За його словами, «якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».

Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.

Як вважає американський генерал, причина у тому, що «забагато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби».

Історія питання

У своїй публічній комунікації військово-політичне керівництво України постійно наголошує на проханні до США передати нарешті для ЗСУ оперативно-тактичні ракети ATACMS, які можуть запускатись із M142 HIMARS та M270, та мають дальність пуску до 300 км.

Такі ракети дозволили б збільшити глибину ураження об'єктів у тилу армії РФ. І саме тому громадяни України палко сподіваються, що наше військо таки отримає ATACMS, щоб прискорити визволення окупованих рашистами територій. Нагадаємо, що існує декілька видів цих далекобійних ракет.

ATACMS Block I

Це базова версія, що була прийнята на озброєння армії США в 1991 році, та досі перебуває в строю. Може фігурувати також під позначеннями M39, MGM-140 або ж MGM-140A. Бойова частина цієї ракети має 950 суббоєприпасів М74, кожен з яких може «накривати» площу до 15 квадратних метрів. Дальність стрільби цієї ракети — до 165 км. Система наведення — інерціальна, базується на кільцевому лазерному гіроскопі та забезпечує точність влучання з відхиленням до 225−250 м.

ATACMS Block IA

Ця модифікація була прийнята на озброєння в 1998 році, та пройшла «бойове хрещення» під час війни проти Іраку в 2003 році. Може фігурувати також під позначеннями M39A1 або MGM-140B. На цій ракеті бойова частина має утричі зменшене корисне навантаження, порівняно з попередньою версією — лише 300 суббоєприпасів М74. Але натомість дальність стрільби збільшено до 290 км. Система наведення — комбінована, поєднання інерціальної та GPS-навігації.

На базі ATACMS Block IA також було створено ракету ATACMS Block II (може фігурувати під індексами M39A2 або ж MGM-164). Її особливість — БЧ складається із 13 самонавідних суббоєприпасів BAT, призначення для ураження рухомих чи нерухомих цілей.

ATACMS Block IVA

Можливо, це — найбільш досконаліша модифікація цієї ракети в розпорядженні Армії США. Може фігурувати під такими позначеннями — Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K та XM57.

Якщо говорити про Block IA Unitary — там збережено комбіновану систему наведення, дальність стрільби сягає до 300 км, а от бойова частина — унітарна, масою 227 км, призначена для знищення бункерів та фортифікаційних споруд. «Бойове хрещення» цієї ракети також відбулось в 2003 році, під час війни проти Іраку.

У 2004−2005 роках ця ракета отримала цілий пакет вдосконалень — покращена система наведення, нове програмне забезпечення та здатність уражати цілі з вертикального пікірування.

ATACMS-P

Ця ракета також може проходити під позначенням M39A3. У цьому випадку P означає Penetrator, була розроблена саме для ВМС США та призначена для ураження заглиблених цілей.

Модернізований TACMS

Може також проходити під позначенням M57A1. В даному випадку мова про модифікацію ракети, робота над якою почалася у 2016 році. Заявляється, що ця ракета має дальність від 300 до 450 кілометрів та оснащена новітньою електронікою.