Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В ВМС рассказали о ситуации с носителями "Калибров" в Черном море

В ВМС рассказали о ситуации с носителями «Калибров» в Черном море

22 дек 2022, 12:35
999

У Чорному морі станом на 22 грудня на бойовому чергуванні перебувають до 12 російських кораблів.





У Військово-морських силах Збройних сил України розповіли, що шостий день поспіль росія не тримає на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Тим часом у ніч на 22 грудня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» виявлено та збито керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59МК2.

Її випустив російський багатофункціональний винищувач Су-35 з акваторії Чорного моря.

17 грудня росія вивела на бойове чергування 20 кораблів. Лише п’ять із них у Середземному морі були озброєні ракетами «Калібр».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров