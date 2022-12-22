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Ракурс
Путин впервые назвал «СВО» войной, на которой «курочка по зернышку клюет»

Путин впервые назвал «СВО» войной, на которой «курочка по зернышку клюет»

22 дек 2022, 18:57
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Президент країни-агресора росії, воєнний злочинець володимир путін запевив, що хоче швидше закінчити війну, проте «курочка по зернятку клює".





Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути. Ми будемо прагнути до того, щоб це було закінчено. І чим швидше, тим краще, звичайно, — заявив російський диктатор на прес-конференції в четвер, 22 грудня.

У цьому коментарі він вперше з початку повномасштабного вторгнення росії назвав війну — війною, а не «спеціальною військовою операцією».

Президент рф також заявив, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат.

Курочка по зернятку клює, — підсумував диктатор.

Источник: Ракурс


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