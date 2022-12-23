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Ракурс
Автомобиль с оккупантами взорвался в центре Мелитополя. Фото: соцсети

Автомобиль оккупантов взорвался в центре Мелитополя (ФОТО)

23 дек 2022, 12:48
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Гучний вибух прогримів 23 грудня в окупованому Мелітополі Запорізької області.





У центрі міста був підірваний автомобіль, який використовували російські загарбники. Невідомо, хто був у салоні цієї машини. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у Telegram.

За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється! — йдеться у повідомленні.

Також у мережі з’явилося фото палаючого транспортного засобу.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» пише, що російська пропаганда повідомляє, що були підірвані двоє співробітників федеральної служби безпеки. Обидва важко поранені, у одного відірвана кінцівка.

Автомобіль з окупантами вибухнув у центрі Мелітополя. Фото: «Оперативний ЗСУ»

Автомобіль з окупантами вибухнув у центрі Мелітополя. Фото: «Оперативний ЗСУ»

Нагадаємо, 21 грудня в окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух, а його епіцентр був у районі вулиці Купріна. Відразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська Запорізької області. Вертольоти летіли на великій висоті, деякі з машин випускали теплові «пастки».

Источник: Ракурс


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