Автомобиль с оккупантами взорвался в центре Мелитополя. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n178107-avtomobil-okkupantov-vzorvalsya-v-centre-melitopolya-foto.html

Ракурс

Гучний вибух прогримів 23 грудня в окупованому Мелітополі Запорізької області.

У центрі міста був підірваний автомобіль, який використовували російські загарбники. Невідомо, хто був у салоні цієї машини. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у Telegram.

За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється! — йдеться у повідомленні.

Також у мережі з’явилося фото палаючого транспортного засобу.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» пише, що російська пропаганда повідомляє, що були підірвані двоє співробітників федеральної служби безпеки. Обидва важко поранені, у одного відірвана кінцівка.

Нагадаємо, 21 грудня в окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух, а його епіцентр був у районі вулиці Купріна. Відразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська Запорізької області. Вертольоти летіли на великій висоті, деякі з машин випускали теплові «пастки».