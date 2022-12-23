Планы путина по увеличению армии рф объяснила британская разведка. Фото:

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Ракурс

Бажання російського президента володимира путіна про розширення зс рф приблизно на 30% до 1,5 млн осіб свідчить про наміри агресора підготуватися до довгострокових стратегічних викликів.

Очільник міністерства оборони рф сергій шойгу заявляв, що розширення ворожої армії включатиме щонайменше дві бригади на північному заході росії, які збільшаться до чисельності дивізії. Путінський чиновник послався на ймовірну загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

При цьому британська розвідка ще не з’ясувала, як країна-агресор збирається шукати новобранців для завершення такого розширення в той час, коли її армія перебуває під безпрецедентним тиском в Україні.

Такі дії кремля можуть свідчити, що рф намагається адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр оборони росії сергій шойгу 21 грудня запропонував ще на 350 тис. осіб збільшити чисельність збройних сил рф. Таким чином армія країни-агресора може у майбутньому нараховувати до 1,5 млн осіб. Російський диктатор володимир путін цю ідею схвалив.