шойгу запропонував збільшити російську армію. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n178043-shoygu-zaproponuvav-zbilshyty-rosiysku-armiu-do-1-5-mln-viyskovyh.html

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Чисельність збройних сил рф можуть збільшити ще на 350 тис. осіб. Таким чином армія країни-агресора може у майбутньому нараховувати до 1,5 млн осіб.

Відповідну ідею запропонував міністр оборони росії сергій шойгу на колегії міноборони рф. Агресор наполягає на переформуванні мотострілецьких дивізій у семи мотострілецьких бригадах у Західному, Центральному, Східному округах та на Північному флоті. А у повітряно-десантних військах шойгу хоче додатково сформувати дві десантно-штурмові дивізії. Про це повідомляють російсько-пропагандистські ЗМІ із посиланням на виступ агресора.

Зазначається, що путінський міністр пропонує для кожної загальновійськової танкової армії утримувати змішано-авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації чисельністю 80−100 бойових вертольотів.

Також у російському міноборони хочуть додатково сформувати три управління авіаційних дивізій, вісім бомбардувальних авіаційних полків, один винищувальний авіаційний полк та шість бригад армійської авіації. А п’ять дивізій морської піхоти шойгу хоче сформувати у берегових військах.

Як відомо, визначена на 2023 рік штатна чисельність війська окупантів становить 1 млн 150 тис. 626 осіб.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ ліквідували вже близько 99 тис. 740 російських солдатів та офіцерів. Лише за минулу добу, 20 грудня, були знищені 510 окупантів.