Захисники України знищили вже понад 99,7 тис. окупантів, фото: «АрміяInform»

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 99 тис. 740 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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