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Захисники України знищили вже понад 99,7 тис. окупантів, фото: «АрміяInform»

Майже 100 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

21 гру 2022, 09:13
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 99 тис. 740 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 2 танки;
  • 5 тис. 979 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 972 одиниці артилерійських систем;
  • 412 одиниць РСЗВ;
  • 212 одиниць засобів ППО;
  • 282 літаки;
  • 267 гелікоптерів;
  • 1 тис. 688 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 608 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 178 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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