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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 99 тис. 740 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 2 танки;
- 5 тис. 979 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 972 одиниці артилерійських систем;
- 412 одиниць РСЗВ;
- 212 одиниць засобів ППО;
- 282 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 тис. 688 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 608 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 178 одиниць спеціальної техніки.
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