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Ракурс
Терроборона ликвидировала позиции рф на харьковско-сватовском направлении (ВИДЕО)

Терроборона ликвидировала позиции рф на харьковско-сватовском направлении (ВИДЕО)

20 дек 2022, 14:50
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Рота артилерійської аеророзвідки «Ахіллес» 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України завдала вогневого ураження по позиціях ворожої аеророзвідки на харківсько-сватівському напрямку.





Відеозапис влучання у позиції росіян 20 грудня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.

Источник: Ракурс


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