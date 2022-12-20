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Терроборона ликвидировала позиции рф на харьковско-сватовском направлении (ВИДЕО)
Терроборона ликвидировала позиции рф на харьковско-сватовском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178004-terroborona-likvidirovala-pozicii-rf-na-harkovsko-svatovskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Рота артилерійської аеророзвідки «Ахіллес» 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України завдала вогневого ураження по позиціях ворожої аеророзвідки на харківсько-сватівському напрямку.
Відеозапис влучання у позиції росіян 20 грудня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.
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