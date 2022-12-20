Ракурсhttps://racurs.ua/
Тероборона знищила позиції росіян на харківсько-сватівському напрямку
Тероборона знищила позиції росіян на харківсько-сватівському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178004-teroborona-znyschyla-pozyciyi-rosiyan-na-harkivsko-svativskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Рота артилерійської аеророзвідки «Ахіллес» 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України завдала вогневого ураження по позиціях ворожої аеророзвідки на харківсько-сватівському напрямку.
Відеозапис влучання у позиції росіян 20 грудня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.
.