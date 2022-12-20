Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тероборона знищила позиції росіян на харківсько-сватівському напрямку

Тероборона знищила позиції росіян на харківсько-сватівському напрямку (ВІДЕО)

20 гру 2022, 14:50
999

Рота артилерійської аеророзвідки «Ахіллес» 128-го батальйону 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України завдала вогневого ураження по позиціях ворожої аеророзвідки на харківсько-сватівському напрямку.





Відеозапис влучання у позиції росіян 20 грудня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів