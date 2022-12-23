Оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе. Фото:

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Ракурс

Драматичний театр в Маріуполі, який був пошкоджений російським бомбардуванням, демонтовано.

Окупанти знесли будівлю. Зробили це для того, щоб знищити сліди своєї воєнних злочинів. Ворогу все одно чи це була культурна пам’ятка, чи просто надбання іншої культури. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 23 грудня повідомив у Telegram.

А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram написав, що російські окупанти демонтують задню та центральну частину драмтеатру, яка є доказом бомбардування. Однак фронтальну частину будівлі залишать цілою, як «основу реконструкції».

Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Amnesty International визнала бомбардування драмтеатру у Маріуполі воєнним злочином росії. Розслідувачі дійшли висновку, що удару по театру завдали російські військові, найімовірніше, скинувши з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно. Причому зробили це, знаючи, що в театрі ховаються сотні мирних жителів.