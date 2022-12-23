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В Киеве приостановят работу электротранспорта, фото: «Киев.Media»

В Киеве автобусы заменят троллейбусы и трамваи из-за дефицита электричества — Кличко

23 дек 2022, 21:17
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У Києві через дефіцит електроенергії припиняється робота наземного електротранспорту — тролейбусів та трамваїв.





На всіх маршрутах наземного електротранспорту тепер курсуватимуть автобуси. Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 — на заміну трамваїв, — зазначив Кличко.

За словами мера Києва, сьогодні на 126 автобусних маршрутах столиці працюють 440 автобусів — весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках міста.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники — на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів, — додав Кличко.

Водночас метро Києва працює - наразі відкриті 50 станцій із 52 (станції «Гідропарк» і «Дніпро» тимчасово закриті).

Нагадаю, 20 грудня ми відкрили станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», що були зачинені від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, — зазначив мер Києва.

Источник: Ракурс


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