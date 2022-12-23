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Ракурс
Риши Сунак, фото: «РБК»

Премьер Британии опубликовал рождественский ролик в поддержку Украины (ВИДЕО)

23 дек 2022, 22:44
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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяний ролик зі словами на підтримку України.





Відео було сьогодні, 23 грудня, розміщене на сторінці Сунака у соціальній мережі Твіттер.

У це Різдво ми з тобою, Україно, — наголосив Сунак.

Відео показує передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії. У той час як у Британії панує різдвяна атмосфера, дівчинка з України зустрічає свято за умов відключень електроенергії та повітряних тривог. Проте отриманий від британської дівчинки подарунок додає трохи світла.

Ролик завершується словами «ми разом з Україною в це Різдво».

Нагадаємо, ввечері 21 грудня у низці міст світу пройшла акція солідарності з Україною, яка потерпає від численних російських обстрілів критичної інфраструктури. В ході цієї акції на годину вимикалося освітлення.

Источник: Ракурс


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