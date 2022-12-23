Ріші Сунак, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n178125-premier-brytaniyi-opublikuvav-rizdvyanyy-rolyk-na-pidtrymku-ukrayiny-video.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

Відео було сьогодні, 23 грудня, розміщене на сторінці Сунака у соціальній мережі Твіттер.

У це Різдво ми з тобою, Україно, — наголосив Сунак.

Відео показує передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії. У той час як у Британії панує різдвяна атмосфера, дівчинка з України зустрічає свято за умов відключень електроенергії та повітряних тривог. Проте отриманий від британської дівчинки подарунок додає трохи світла.

Ролик завершується словами «ми разом з Україною в це Різдво».

This Christmas, we’re with you Ukraine ����



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

Нагадаємо, ввечері 21 грудня у низці міст світу пройшла акція солідарності з Україною, яка потерпає від численних російських обстрілів критичної інфраструктури. В ході цієї акції на годину вимикалося освітлення.