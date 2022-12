Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

Відео було сьогодні, 23 грудня, розміщене на сторінці Сунака у соціальній мережі Твіттер.

Відео показує передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії. У той час як у Британії панує різдвяна атмосфера, дівчинка з України зустрічає свято за умов відключень електроенергії та повітряних тривог. Проте отриманий від британської дівчинки подарунок додає трохи світла.

Ролик завершується словами «ми разом з Україною в це Різдво».

This Christmas, we’re with you Ukraine ����



