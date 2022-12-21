У низці країн світу відбудуться акції солідарності з Україною, фото: An Hour For Ukraine

https://racurs.ua/ua/n178038-godyna-bez-svitla-u-sviti-proydut-akciyi-solidarnosti-z-ukrayinou.html

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Акції солідарності з Україною, яка потерпає від численних російських обстрілів критичної інфраструктури, сьогодні, 21 грудня, у найкоротший день року, відбудуться у низці країн світу.

В ході цих акцій під назвою «Година з Україною» на одну годину — з 20.00 до 21.00 за місцевим часом — вимикатимуть освітлення.

Так, у столиці Великої Британії Лондоні вимкнуть різдвяні вогні. Також вимкнуть світло на Трафальгарській площі, Кентерберійському соборі, Ламбетському палаці та парламенті Шотландії в Единбурзі, повідомляє видання Secret London.

2022 рік стане роком героїзму українського народу в захисті своєї Батьківщини від незаконного вторгнення президента путіна. Поки ми всі готуємось до різдвяних свят, ця темна година нагадує всім нам про труднощі, з якими щодня стикаються пересічні українці, живучи без світла, тепла та води за морозних температур. У цей найкоротший день і щодня Лондон солідарний з Україною, — наголосив мер Лондона Садік Хан.

Про намір взяти участь в акції «Година за Україну» на своїй сторінці у Твіттері повідомив колишній прем'єр Британії Борис Джонсон.

Варварське та незаконне вторгнення росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую «Година з Україною» сьогодні о 20.00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні! — наголосив Джонсон.

Святкове освітлення на годину вимикатимуть і в низці муніципалітетів Литви, повідомляє видання Delfi.

На годину відключити вогні на ялинках закликають і мешканців Литви.

Також про намір долучитися до акції заявили в Польщі, Німеччині, Чехії, США, Франції та Австралії.

Про участь в акції також повідомляється у на сторінці Ради Європи у Твіттері.

Унаслідок агресії росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 20.00, у найтемніший день у році, будівля Ради Європи потемніє на знак солідарності з вами, — вказано в повідомленні.

Джерело: Борис Джонсон, Рада Європи, Delfi, Secret London