У Києві учителька веде онлайн-урок з вулиці, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178035-bez-svitla-ta-zv-yazku-u-kyievi-vchytelka-vela-onlayn-urok-z-vulyci-video.html

Ракурс

Українським вчителям в умовах численних російських ударів по інфраструктурі доводиться шукати можливості продовжувати працювати за відсутності енергопостачання.

Так, у знеструмленому районі Києва вчителька провела онлайн-урок з ноутбука просто на вулиці. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На ньому можна побачити, що жінка, ймовірно, знайшла доступ до інтернету біля одного із супермаркетів. Урок їй довелося вести, сидячи навпочіпки, встановивши ноутбук на елемент огородження.

Варто додати, що не перший випадок, коли з соцмереж стало відомо про екстремальні умови, за яких українські вчителі продовжують працювати при відсутності світла.

Зокрема, на початку грудня начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі опублікував фото проведення онлайн-уроку історії вчителем із будівлі Переяславського відділу поліції.