Окружение путина дезинформирует его о реальной ситуации на фронте - WSJ

https://racurs.ua/n178129-okrujenie-putina-dezinformiruet-ego-o-realnoy-situacii-na-fronte-wsj.html

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Оточення воєнного злочинця росії володимира путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти поганих новин. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Щоранку путін отримує письмове зведення з фронту, в якому акцент завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються. Окрім цього, у таких зведеннях міститься інколи застаріла на кілька днів інформація, оскільки перед тим, як потрапити до путіна, вона проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки та особисто його голови миколи патрушева, який налаштований ще радикальніше.

Російські розвідники та функціонери розповіли, що путін має «дуже обмежене уявлення про реальний стан речей». Джерела видання вказали, що найближче оточення путіна підтримує в ньому переконаність у перемозі росії, попри людські та економічні втрати.

Зі слів співрозмовників, путін та його оточення повністю переконані в правильності свого світосприйняття, згідно з яким метою практично всього світу є знищення чи поневолення росії.