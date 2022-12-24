Россия не готова к новому наступлению с территории беларуси — Буданов

https://racurs.ua/n178137-rossiya-ne-gotova-k-novomu-nastupleniu-s-territorii-belarusi-budanov.html

Ракурс

Армія росії не має вдосталь військ та техніки на території білорусь для нового наступу на Україну. Солдатів, які там проходять військові навчання, найчастіше відправляють на фронт у східні області України. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The New York Times.

Буданов нині не бачить ознак формування ударних угруповань для нападу на Україну з боку білорусі, але вказує на можливість такої потенційної загрози.

На його думку, маневри військової техніки на кордоні білорусі з Україною покликані збити з пантелику Збройні сили України і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків.

Все це елементи дезінформаційних кампаній, — переконаний Буданов.

Останніми тижнями росія працювала над зміцненням своїх військових баз на території підконтрольної білорусі. Мобілізовані росіяни прямували до білорусі потягами, після чого поверталися. Буданов назвав ці переміщення «гойдалкою». Подібну тактику використав СРСР під час Другої світової війни. Тоді радянські солдати також пересувалися залізницею, щоб зображати атаку чи відступ.