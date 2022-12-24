За сутки под Бахмутом легло 90 россиян – спикер ВСУ

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Ракурс

За добу під Бахмутом знищено 90 російських окупантів, ще 100 поранено

Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Лише за останню добу ворог завдав близько 225 артилерійських ударів із різних видів артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків на цьому напрямку. Також зафіксовано понад 28-ми боєзіткнень, — речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, минулої доби в боях на Бахмутському напрямку ворог зазнав значних втрат: більше ніж 90 окупантів вбито, ще понад сто — поранено. Попри це, росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, однак без успіху.

Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара «фактично така сама інтенсивність боїв».

Нагадаємо, що вже декілька місяців саме Бахмут та його околиці — пекло російсько-української війни. Московити понад усе прагнуть взяти цей населений пункт і кидають сюди всі сили.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявляв, що найгарячішою ділянкою фронту залишається Бахмут.

Тільки 22−23 грудня на Бахмутському напрямку зафіксовано 266 ворожих обстрілів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, відбулося понад 15 бойових зіткнень. Загарбники втратили понад 100 людей убитими та близько 200 пораненими.