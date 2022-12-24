В сочельник россияне обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами

https://racurs.ua/n178155-v-sochelnik-rossiyane-obstrelyali-herson-zajigatelnymi-boepripasami-video.html

Ракурс

У Святвечір 24 грудня росіяни обстріляли Херсон запальними боєприпасами.

За даними місцевих джерел, спалахнули будинки на вулиці Східній.

Є часткове руйнування дахів. На щастя, обійшлося без жертв. Також повідомляють про прильоти до села Музиківка (16 км від Херсона).

Раніше «Ракурс» повідомив, що зросла кількість жертв сьогоднішнього удару окупантів із РСЗВ по цивільних у Херсоні.