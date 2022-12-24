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В сочельник россияне обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами
В сочельник россияне обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178155-v-sochelnik-rossiyane-obstrelyali-herson-zajigatelnymi-boepripasami-video.htmlРакурс
У Святвечір 24 грудня росіяни обстріляли Херсон запальними боєприпасами.
За даними місцевих джерел, спалахнули будинки на вулиці Східній.
Є часткове руйнування дахів. На щастя, обійшлося без жертв. Також повідомляють про прильоти до села Музиківка (16 км від Херсона).
Раніше «Ракурс» повідомив, що зросла кількість жертв сьогоднішнього удару окупантів із РСЗВ по цивільних у Херсоні.
Число загиблих на цей час 10. 58 людей отримали поранення. Є поранення в живіт, поранення голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок, — передає «Інформаційний Спротив».
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