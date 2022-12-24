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Кровавое Рождество в Херсоне - число погибших возросло

Кровавое Рождество в Херсоне — число погибших возросло (ФОТО)

24 дек 2022, 18:43
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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу росіянами центру Херсону зросла до 10.





Ще 55 людей поранені, 18 із них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося про п’ятьох та вісьмох загиблих.

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення, — повідомв президент Володимир Зеленський.

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

В одному з житлових районів Херсона через російські обстріли, згоріло 66 легкових автомобілів, розповіли в МВС України. Як зазначає відомство, рятувальники упродовж 40 хвилин намагалися загасити пожежі.

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

Источник: Ракурс


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