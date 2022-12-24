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Ракурс
Появилось видео с последствиями обстрела центра Херсона армией рф

Появилось видео с последствиями обстрела центра Херсона армией рф

24 дек 2022, 15:09
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Середмістя Херсона уранці 24 грудня, напередодні Різдва Христового, обстріляла армія рф.





Росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі — місця, де перебуває найбільше людей.

Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях, — коментує відео з наслідками удару херсонська ОВА.

«Ракурс» писав, що терористичний удар рашистів забрав життя вісьмох людей, 58 херсонців отримали поранення, з них 18 — у важкому стані. Зараз лікарі борються за життя постраждалих.

Правоохоронці вже розслідують цей терористичний акт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення, — сказав президент України Володимир Зеленський про обстріли Херсона.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також засудила російські обстріли Херсона.

Источник: Ракурс


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