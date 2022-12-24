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Обстрел центра Херсона — 35 раненых, в том числе 16 «тяжелых»

Обстрел центра Херсона — число погибших возросло до восьми человек, 35 ранены

24 дек 2022, 13:08
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Воєнні злочинці росії обстріляли 24 грудня центр Херсона. Спочатку повідомлялося про щонайменше п’ятьох загиблих та 20-х поранених, але згодом з’явилися уточнені дані. Відомо, що загинуло восьмеро українців.





Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них перебувають у важкому стані, вказав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Країна-терорист продовжує нести «рускій мір», обстрілюючи цивільне населення українських міст. У переддень Різдва росіяни гатили по центральній частині міста, де розташований ринок.

Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення, — заявив президент Володимир Зеленський.

Згодом з’явилася інформація про повторний обстріл Херсона й нові вибухи в центрі міста.

Источник: Ракурс


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