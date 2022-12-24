Обстріл центру Херсона - кількість поранених зросла до 35 осіб, 16 “важких”

https://racurs.ua/ua/n178142-obstril-centru-hersona-kilkist-poranenyh-zrosla-do-35-osib-16-vajkyh.html

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Воєнні злочинці росії обстріляли 24 грудня центр Херсона. Спочатку повідомлялося про щонайменше п’ятьох загиблих та 20-х поранених, але згодом з’явилися уточнені дані. Відомо, що загинуло восьмеро українців.

Внаслідок російського терору, станом на зараз, відомо про 35 поранених, 16 з них перебувають у важкому стані, вказав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Країна-терорист продовжує нести «рускій мір», обстрілюючи цивільне населення українських міст. У переддень Різдва росіяни гатили по центральній частині міста, де розташований ринок.

Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення, — заявив президент Володимир Зеленський.

Згодом з’явилася інформація про повторний обстріл Херсона й нові вибухи в центрі міста.