Криваве Різдво у Херсоні - кількість загиблих зросла

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Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу росіянами центру Херсону зросла до 10.

Ще 55 людей поранені, 18 із них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося про п’ятьох та вісьмох загиблих.

Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення, — повідомв президент Володимир Зеленський.