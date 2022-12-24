Криваве Різдво у Херсоні — кількість загиблих зросла (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178153-kryvave-rizdvo-u-hersoni-kilkist-zagyblyh-zrosla-foto.htmlРакурс
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу росіянами центру Херсону зросла до 10.
Ще 55 людей поранені, 18 із них перебувають у важкому стані.
Раніше повідомлялося про п’ятьох та вісьмох загиблих.
Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення, — повідомв президент Володимир Зеленський.
В одному з житлових районів Херсона через російські обстріли, згоріло 66 легкових автомобілів, розповіли в МВС України. Як зазначає відомство, рятувальники упродовж 40 хвилин намагалися загасити пожежі.