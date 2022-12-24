Защищавший Мариуполь полк «Азов» начал формирование нового батальона

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Ракурс

Полк Нацгвардії «Азов», який боронив Маріуполь, почав формування нового батальйону. Також існує полк ССО «Азов», але який входить до Збройних сил України.

У Телеграм «Азову» повідомляється, що розпочато набір до 3-го батальйону оперативного призначення.

Керувати батальйоном будуть офіцери та сержанти, які мають бойовий досвід та обороняли Маріуполь.

Ми чекаємо на вмотивованих добровольців, котрі бажають захищати Україну в лавах професійного підрозділу, — розповідають у полку.

Також до цього формування можуть переводиться добровольці зі структур МВС.

Окремий загін спеціального призначення (ОЗСП) «Азов», який боронив Маріуполь, входить до складу Національної гвардії України.

«Мілітарний» пише, що формування першого батальйону «Азова» розпочалось у травні 2014 року в Бердянську. Згодом батальйон «Азов» було розширено до полку й переведено до складу Національної гвардії України.

З початком повномасштабної війни 24 лютого 2022 року ОЗСП «Азов» захищав Маріуполь від армії Російської Федерації.

Водночас у перші години вторгнення в Києві був створений добровольчий загін територіальної оборони (ТрО) «Азов». Пізніше він був розширений до окремого полку спеціального призначення (ССО) «Азов» у складі вже Збройних сил України.

Підрозділи «азовців» були також сформовані в Харкові, Чернігові, Сумах, Дніпрі та Луцьку. Нині вони воюють на різних напрямках.